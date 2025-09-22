Мэр столицы добавил, что экстренные службы работают на местах происшествий

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны уничтожили девять БПЛА, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву", - написал он Telegram-канале.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет", - говорится в сообщении мэра.

Поздее стало известно, что еще два БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены.

"Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны, по предварительным данным, повреждений нет", - отметил мэр. В своем официальном канале в мессенджере МАХ он также подчеркнул, что экстренные службы работают на местах происшествий.