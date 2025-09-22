Его будут рассматривать заочно

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал материалы дела в отношении Дудя Ю. А., обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента)", - сказано в документе. Дело будет рассматриваться заочно.

Юрий Дудь был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. На своем YouTube-канале в 2024 году он перестал использовать маркировку иноагента.