Им оказывают помощь

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины сдетонировал в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области. Ранения получили трое мужчин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском округе от удара дрона ВСУ ранены три мирных жителя. В селе Казинка ранены трое мужчин - рядом с ними сдетонировал FPV-дрон. У каждого - минно-взрывная травма и точечные ранения грудной клетки", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что глава поселения доставил раненых в Валуйскую ЦРБ, там им оказывают всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение мужчины будут проходить амбулаторно, добавил губернатор Белгородской области.