МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Очаги с пятым классом пожарной опасности будут существовать в регионах Сибири и Дальнего Востока до четверга включительно. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Сибири в Томской области, Тыве, Хакасии и на Дальнем Востоке в Бурятии и на юге Хабаровского края очаги пятого класса пожароопасности сохранятся на этой неделе до четверга включительно", - сказал он.

По словам Вильфанда, из-за активного действия циклона в регионах северо-западной части России класс пожароопасности снижается. В ближайшие дни он уменьшится до третьего, а ситуация нормализуется.