Книгу издали в Киеве в 2015 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы запретил продажу в интернете книги "Аэропорт" журналиста Сергея Лойко (признан иноагентом) о боях в аэропорту Донецка в 2014-2015 годах. Об этом сказано в тексте судебного документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил: административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную по URL-адресам (далее следует перечень запрещенных ссылок), запрещенной к распространению на территории РФ. Копию решения суда направить в Роскомнадзор для включения указанных ссылок в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в документе.

Как указано в тексте решения суда, в прокуратуру поступила информация о том, что в открытом доступе в интернете по нескольким ссылкам размещена книга "Аэропорт" за авторством Лойко. Она была издана в Киеве в 2015 году. "Книга представляет собой сборник публицистических заметок автора, посвященных историческим, политическим, культурным и религиозным проблемам. С лингвистической точки зрения в издании содержатся высказывания, направленные на пропаганду действий иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - сказано в тексте решения суда. По этой причине прокуратура направила в суд административный иск о блокировке объявлений о продаже этой книги. Суд иск удовлетворил.

Лойко родился в Москве в 1953 году. Как журналист он неоднократно освещал военные конфликты в разных странах мира. Был корреспондентом издания Los Angeles Times в Москве, также сотрудничал с "Новой газетой". Согласно данным из открытых источников, в марте 2022 года он приехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны ВСУ. Минюст России в сентябре 2022 года включил Лойко в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СК РФ возбудил в отношении журналиста дело о госизмене, он объявлен в розыск.