Пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Мужчина ранен в поселке Малиновка Белгородского района при атаке беспилотника на легковой автомобиль.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

22 сентября глава региона проинформировал, что в Малиновке с помощью БПЛА уничтожен легковой автомобиль, однако о пострадавшем данных не было.

"Мужчина получил ранение в поселке Малиновка Белгородского района при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Позже, почувствовав недомогание, он вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.

По его словам, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.