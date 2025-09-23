Авария произошла на Академическом мосту

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом и двумя автомобилями в Иркутске выросло до восьми человек. Среди пострадавших семь пассажиров автобуса и один пассажир автомобиля, сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"По предварительным данным, 23.09.2025 в утреннее время на Академическом мосту произошло столкновение двух автомашин BMW, Toyota Caldina и маршрутного микроавтобуса, двигавшегося по маршруту 422 с пассажирами, в результате чего произошло его опрокидывание. В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса и один пассажир BMW, им оказана медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщалось о семи пострадавших в результате ДТП.

Прокуратура Свердловского района Иркутска организовала проверку по сообщению о ДТП. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).