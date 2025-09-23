Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО сбили еще четыре беспилотникa, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву", - проинформировал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр отметил, что силы ПВО Минобороны продолжaют отражать атаки. На месте пaдения обломков работaют специалисты экстренных служб.

Позднее Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА.

В новость внесены изменения (09:45 мск) - увеличилось число сбитых беспилотников.