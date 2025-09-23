Владимир Шарыпов единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы Иванова Владимира Шарыпова неосновательного обогащения в сумме более 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о взыскании с бывшего главы областного центра неосновательного обогащения в пользу муниципального образования. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу", - рассказали там.

Установлено, что Шарыпов в должности главы Иванова с 2016 по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Их общая сумма превысила 3 млн рублей. Несмотря на наличие в данной ситуации личной заинтересованности, мер к урегулированию конфликта интересов должностным лицом не принято.

В пресс-службе добавили, что фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.