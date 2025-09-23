Средства ПВО с полуночи до 07:00 мск уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Масштаб

С полуночи до 07:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

Атаки на Москву

С начала суток уничтожены 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в столице не поступало.

Накануне вечером Собянин сообщал о 15 сбитых БПЛА, атаковавших город.

Обломки летевших на Москву БПЛА повредили четыре машины в Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко.

Пострадавшие от БПЛА ВСУ за неделю