Обстоятельства аварии устанавливаются

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Бурятии. Медики осматривают шестерых человек, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, сегодня около 13:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил съезд с дороги в кювет. В настоящее время медиками осматриваются 6 пассажиров", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.