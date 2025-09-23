Фигурант вырастил 40 кг конопли, чтобы получить из нее запрещенное вещество

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Житель Судака осужден на 11 лет лишения свободы за попытку сбыта наркотиков, он вырастил 40 кг конопли, чтобы получить из нее запрещенное вещество, сообщили журналистам в прокуратуре Республики Крым.

"Судом установлено, что осенью 2024 года подсудимый вырастил несколько растений конопли. Намереваясь получить из растений наркотическое средство каннабис для последующего сбыта, он сорвал их части и оставил сушиться рядом с местом произрастания. <…> Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 11 годам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собранная мужчиной конопля была обнаружена и изъята сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Всего изъято более 40 кг растительного сырья. Кроме того, в ходе проведения следственных действий в автомобиле мужчины обнаружено еще более 140 г каннабиса, который он приготовил для продажи.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ, безработный мужчина, проживающий в селе Веселое, входящем в состав Судака, организовал выращивание запрещенного растения на участке в горах.

Добавляется, что приговор в законную силу пока не вступил.