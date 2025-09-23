Также повреждена мебель на кухне на площади 5 кв. м

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мать и ее шестилетний ребенок погибли при пожаре в квартире в городе Кинешме Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, 23 сентября по неустановленной причине произошло возгорание в квартире по улице Менделеева в Кинешме. В результате происшествия погибли 6-летний ребенок и его мать", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в результате пожара повреждена мебель на кухне на площади 5 кв. м.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания. Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно выехала и.о. Кинешемского городского прокурора Оксана Киселева.