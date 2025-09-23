Фигуранта заключили под стражу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность 33-летнего россиянина, переводившего деньги одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение Вооруженных сил Украины. Возбуждено дело о госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

"Вскрыта, задокументирована и пресечена противоправная деятельность 33-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к оказанию помощи иностранному государству путем перечисления денежных средств со своего банковского счета на счет одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение Вооруженных сил Украины. В отношении гражданина следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)", - сообщили в ведомстве.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.