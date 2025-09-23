Мужчин задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару

ТАСС, 23 сентября. ФСБ показала кадры допроса россиянина и его сына после их задержания в Самарской области по подозрению в совершении диверсий с 2023 года.

Один из них при задержании ударил себя ножом. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил, что он "против зла", которое ему причинила "система". На кадрах он также признался, что сам выбирал цели для диверсий.

Мужчин задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару. В ходе допроса они также признались в совершении подрывов в Самарской области: в июле 2023 года - магистрального газопровода в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го - железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару, а также о причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 281 (диверсия), ст. 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.