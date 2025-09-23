Фигуранты надеялись, что будут жертвы среди населения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Задержанные в Самарской области за совершение диверсий отец и сын сами выбирали цели для подрывов, надеясь, что будут жертвы среди населения. Об этом они рассказали на видео, которое распространила ФСБ России.

Сын при задержании ранил себя ножом и был госпитализирован. "В конечном итоге цели всегда выбирал я по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой, нефтегазовым сектором, железной дорогой", - сказал молодой человек. Он признался, что выступает против специальной военной операции.

Его отец в свою очередь сообщил, что оказывал содействие сыну. "Вы понимали, что в результате противоправной деятельности, которой занимается ваш сын, могли быть жертвы среди гражданского населения?" - поинтересовался у него оперативный сотрудник. "Я надеялся, что да", - ответил мужчина.

По словам его сына, он в инициативном порядке в мессенджере Telegram установил контакт с представителями украинских террористических организаций. В чат-боте ему назначили встречу в одной из стран, в которую его не пустили, после чего ему предложили вернуться в Россию.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ России, в Самарской области по подозрению в совершении диверсий задержаны россиянин 1970 г. р. и его сын 1992 г. р. Они причастны к совершению диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры области с 2023 года. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

В ходе допроса они дали признательные показания о совершении подрывов в Самарской области: в июле 2023 года - магистрального газопровода в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го - железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару, а также о причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".