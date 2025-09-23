Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в выращивании и реализации наркотических средств задержали двух человек, один из которых гражданин России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Сотрудники департамента полиции Мцхета-Мтианети и районных управлений Казбеги и Душети МВД в результате проведенных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в наркопреступлении задержали гражданина Российской Федерации А. Л. 2000 года рождения и ранее судимого Э. Д. 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оба обвиняются в незаконном приобретении, хранении и пособничестве к реализации, а также культивации наркотических средств. Преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.

Как отметили в МВД, при личном обыске и обыске жилого дома обвиняемых стражи порядка в качестве вещественного доказательства изъяли высушенную марихуану и 10 кустов конопли.

Это уже второй россиянин, задержанный в Грузии за наркопреступление за последние два дня. Ранее МВД сообщило о задержании 41-летнего гражданина РФ за ввоз наркотиков.