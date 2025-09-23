Также Николай Артамонов размещал посты с публичными призывами к терроризму и его пропагандой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Краснодарского края Николая Артамонова к девяти годам лишения свободы за фейки о нанесении ударов российскими войсками на Украине и попытку вступления в террористическую организацию. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"29 марта 2023 года Артамонов в городе Новороссийске Краснодарского края публично опубликовал заранее изготовленный им видеоролик, в котором содержалась информация об осуществлении военнослужащими Вооруженных сил РФ действий, характеризуемых как преступные на территории Украины. Решением суда он признан виновным и ему назначено 9 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант с мая по июль 2023 года также неоднократно размещал посты с публичными призывами к терроризму и его пропагандой.

Летом 2023 года подсудимый в переписке с неустановленным лицом узнал о способах въезда на территорию Украины и вступления в запрещенную террористическую организацию "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Он заполнил анкету на вступление, получил указания о маршруте для пересечения границы. По плану он должен был прибыть в Белгородскую область и оттуда направиться на Украину. 3 августа 2023 года подсудимый был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю на вокзале в Новороссийске, когда сел в вагон пригородного поезда.

В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации ), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка вступления в состав террористической организации) УК РФ.