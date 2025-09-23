Писателя обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прокурор 1 октября попросит назначить заочное наказание писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского суда Москвы.

"Судебное заседание в отношении Быкова Дмитрия Львовича, обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), состоится в 10:00 мск 1 октября", - сказала судья.

23 сентября в Черемушкинском суде Москвы должны были состояться прения сторон, но они отложены из-за неявки прокурора.

Ранее Быков был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. По словам адвоката, Быков не согласен с предъявленными обвинениями и считает их политически мотивированными.

По данным следствия, в октябре 2023 года он, находясь за пределами РФ, разместил видеоролик со своим интервью, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, Быков дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (он опубликовал два материала без соответствующей маркировки).