Белгородскую область за сутки атаковали с помощью более 230 БПЛА

При обстрелах пострадали жители

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 230 беспилотников и выпустили почти 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Казинка, Казначеевка, Лавы и Тулянка, а также хуторам Леоновка и Рябики совершены атаки 29 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит. В селе Казинка в результате атаки FPV-дрона ранены трое мужчин. В Валуйской ЦРБ им оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал глава региона.

По Белгороду ВСУ выпустили 80 беспилотников, ранены 9 мирных жителей, повреждения получили 2 частных дома и собор Смоленской иконы Божией Матери. Выбиты окна в 29 квартирах 15 многоквартирных домов. Белгородский район атакован 33 беспилотниками, ранены 2 мирных жителей, повреждения получили 7 частных домов и многоквартирный дом.

По Борисовскому району ВСУ выпустили пять БПЛА, поврежден частный дом. Волоконовский район ВСУ атаковали 2 БПЛА, населенные пункты Грайворонского округа - 18 беспилотниками и 4 боеприпасами, повреждены 4 частных дома. По Губкинскому округу выпустили четыре БПЛА, по Корочанскому району - два беспилотника самолетного типа, повреждений нет.

Населенные пункты Краснояружского района атаковали с помощью 22 беспилотников и 13 боеприпасов. Прохоровский район атакован одним беспилотником. По Ракитянскому району ВСУ выпустили три БПЛА. "В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина, получившая баротравму 21 сентября в поселке Пролетарский", - рассказал губернатор.

Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью 35 беспилотников, повреждены 2 частных дома, 1 разрушен, ранения получили 2 мужчин. "В городе Шебекино от ударов беспилотников по коммерческому предприятию ранен мужчина. Еще один мужчина пострадал в селе Новая Таволжанка. Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу", - написал Гладков.