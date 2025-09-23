Задержанному предъявили обвинение в применении насилия против представителя власти

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. В Ставропольском крае правоохранители задержали 17-летнего подростка за участие в нападении на полицейских, которое произошло на кладбище города Зеленокумска на Радоницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло 29 апреля на городском кладбище. Причиной конфликта стало распитие группой людей спиртных напитков в общественном месте. Они отказались выполнять требование полицейских и напали на них, в результате трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

"Четверо фигурантов были задержаны по горячим следам. Пятому нападавшему, которым оказался 17-летний подросток, удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск. Благодаря грамотной работе следователей СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции местонахождение разыскиваемого установлено. Следователем несовершеннолетний фигурант задержан", - говорится в сообщении.

После происшествия в полицию были доставлены девять человек, некоторые из них подверглись административному наказанию. Также по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Задержанному подростку предъявлено обвинение по этой же статье.

По данным следственного управления, в отношении всех нападавших избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.