За оказанные услуги фигуранты получали около $700

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих жителей Пензенской области, которые подозреваются в пособничестве IT-мошенникам с Украины, за оказанные услуги они получали около $700. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что в апреле текущего года злоумышленники согласились на предложение о легком заработке. Выполняя направленные через мессенджер указания кураторов с Украины, они через курьерскую службу получили оборудование для подмены зарубежных телефонных номеров на российские. Технику размещали в арендованных квартирах, которые в целях конспирации меняли не реже раза в неделю", - сказала она.

Волк добавила, что основной обязанностью задержанных была регулярная замена заблокированных sim-карт в GSM-шлюзах. Новые карты им периодически передавали через тайники-закладки. За криминальные услуги кураторы еженедельно перечисляли около $700 через криптовалютные кошельки. "После задержания у подозреваемых обнаружены два сим-банка, GSM-шлюз, ноутбук, смартфоны, 550 sim-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятие этого оборудования позволило пресечь ежесуточное прохождение около 9 000 звонков из кол-центров украинских мошенников", - рассказала представитель ведомства.

Ззадокументирована причастность задержанных как минимум к 50 преступлениям в отношении жителей нескольких регионов РФ. Причастность к другим преступлениям устанавливается. Возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.