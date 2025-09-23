Движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничили из-за ДТП

Пострадали два человека

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновение трактора и "Газели", в котором пострадали два человека, произошло на 23-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. В результате ДТП оба транспортных средства загорелись, движение ограничено, сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

"Тюменский район, 23-й км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкновение трактора и "Газели", произошло возгорание обоих автомобилей, временно ограничено движение", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель "Газели" не выдержал дистанцию и допустил столкновение с трактором дорожной службы. Оба водителя получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.