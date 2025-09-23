В тяжелом состоянии находятся два пациента

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. На лечении в больнице остаются 14 человек после атаки БПЛА на поселок Форос, сообщили журналистам в пресс-службе совета министров республики.

В результате атаки пострадали 16 человек, 3 погибли.

"По состоянию на 23 сентября стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 сентября в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы. Ущерб, предварительно, оценивается в 18,7 млн рублей. В Минобороны России сообщали, что ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.