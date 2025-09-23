После ДТП с участием автобуса в пригороде Улан-Удэ завели дело

В аварии пострадали шесть человек

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. В ДТП с участием маршрутного автобуса в пригороде Улан-Удэ пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

"23 сентября водитель пассажирского автобуса, следуя по автодороге в черте города Улан-Удэ, из-за неисправности рулевого оборудования транспортного средства допустил съезд с проезжей части в кювет, в результате чего шестеро пассажиров, включая двоих детей, получили различные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД по Бурятии уточнили, что за рулем автобуса Hyundai County находился 57-летний водитель.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.