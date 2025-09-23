При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек

Среди пострадавших есть ребенок

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. В Белгородской области семь человек, в том числе 13-летний ребенок, пострадали из-за детонации беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго - непроникающие ранения грудной клетки. Бригады скорой доставляют их в Городскую больницу №2 г. Белгорода. Еще одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался", - написал глава региона в своем Telegram-канале, добавив, что еще трое жителей, включая ребенка, пострадали в селе Стрелецкое.

По информации Гладкова, 13-летняя девочка из села Стрелецкое получила слепое осколочное ранение головы, бригада скорой доставляет ее в Детскую областную клиническую больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи доставляет в Городскую больницу №2 Белгорода.

В шести квартирах трех многоквартирных домов в Белгороде выбиты окна, в одном многоквартирном доме повреждения получила кровля и шесть автомобилей. Как отметил глава региона, пожарные потушили возгорание на крыше одного из объектов. В селе Стрелецкое повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля, информация о последствиях уточняется.