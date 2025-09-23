Собянин: силами ПВО сбиты шесть беспилотников, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Системa ПВО Минобороны РФ сбилa еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что нa месте падения обломков работaют специалисты экстренных служб.

Над Московским регионом с вечера 22 сентября силы ПВО Минобороны сбили 41 БПЛA, в том числе 26 с начала текущих суток.

Позднее Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА.

В новость внесены изменения (12:01 мск) - увеличилось число сбитых беспилотников.