Фигурантам дали сроки от четырех до пяти лет

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Омский суд приговорил четырех сотрудников полиции к заключению в колонии строгого режима на сроки от четырех до пяти лет, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе омских судов. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением пытки.

"Приговором Тарского городского суда Омской области двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД России по Тарскому району признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 286 УК РФ, за которые им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также еще двое оперуполномоченных признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного этой же статьей, за которое им назначено наказание в виде четырех лет трех месяцев и четырех лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Также осужденные лишены специальных званий "капитан полиции" и "майор полиции", им на длительные сроки запрещено занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ уточнили, что отбывать заключение они будут в колонии строгого режима.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте 2023 года полицейские задержали двух граждан, подозреваемых в краже в магазине. Для получения признательных показаний сотрудники органов нанесли задержанным, неоднократно судимым за аналогичные преступления, телесные повреждения. Аналогичные методы были применены еще к одному пострадавшему.