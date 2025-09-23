При атаке БПЛА на Белгород погиб человек

Еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Мирный житель погиб, еще один пострадал в результате целенаправленного удара БПЛА ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, удар БПЛА пришелся по коммерческому объекту. При этом получил ранения мужчина. Он умер до прибытия скорой помощи.

"Еще одного мужчину с осколочными ранениями в тяжелом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу", - написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Уточняются данные о последствиях атаки.