Девочка, выпавшая из окна квартиры на 10-м этаже в Москве, умерла в больнице

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, выпавшая из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на западе Москвы, умерла в больнице, возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По факту гибели малолетнего ребенка в результате падения из окна квартиры на западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в одной из городских больниц", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра, выпала из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома на улице Удальцова.