На Херсонщине при атаке ВСУ мирный житель получил контузию

Также поврежден жилой дом

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Жилой дом поврежден в поселке городского типа Днепряны Херсонской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины, контужен мирный житель. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов.

"В результате вражеского обстрела пгт. Днепряны 22 сентября 2025 года поврежден частный жилой дом. Разрушена крыша, стены второго этажа, выбиты оконные блоки. К счастью, обошлось без жертв. Однако владелец дома получил контузию, находится в шоковом состоянии с высоким артериальным давлением", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Новой Збурьевке повреждены здание больницы и автомобиль скорой помощи, трое мирных жителей получили ранения.