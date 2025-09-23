Такая мера необходима из-за наличия в деле сведений о частной жизни родственников экс-замглавы Минобороны

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры попросил суд рассмотреть вопрос о конфискации имущества экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова в закрытом режиме из-за сведений о его частной жизни. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе беседы по иску представитель прокуратуры попросил рассмотреть дело в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений о частной жизни родственников Иванова", - сказал собеседник агентства.

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, после расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был приобретен дом в подмосковных Раздорах с земельным участком.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей.