В числе пострадавших маленький ребенок

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Пять человек, в числе которых маленький ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Авария произошла во вторник на автодороге Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

"Информация о пострадавших: пассажиры отечественного автомобиля - ребенок 2023 года рождения, мужчина 1987 года рождения, женщина 1994 года рождения, женщина 1956 года рождения и водитель Kia Rio", - сказано в сообщении.