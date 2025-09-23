Боец с позывным Блатик отметил, что дрон удалось обезвредить

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют в Херсонской области дроны с зажигательной смесью. Об этом сообщил ТАСС командир взвода разведбатальона 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Блатик.

"Впервые увидел дрон-камикадзе, не знаю, что они придумали туда залить. Он летит, начинает жечь всю лесополосу, а до этого были сбросы. На протяжении около 2-3 минут он летал и распылял ее - она горела сразу. Смесь какая-то едкая, ядовитая, горело очень долго", - сказал он.

Командир взвода подчеркнул, что дрон удалось обезвредить. "Когда отстрелили, он фонтаном начал извергать огонь. Какая-то смесь была новая, я такого не видел", - добавил он.