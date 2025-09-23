Что известно об иске Генпрокуратуры к председателю Совета судей Виктору Момотову

Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Как сообщил ТАСС источник со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Суть иска

Генпрокуратура направила в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к Момотову, в котором потребовала изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, сообщил ТАСС источник, знакомый с содержанием иска.

Обвинения