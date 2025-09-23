Что известно об иске Генпрокуратуры к председателю Совета судей Виктору Момотову

Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Как сообщил ТАСС источник со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Суть иска
- Генпрокуратура направила в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к Момотову, в котором потребовала изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, сообщил ТАСС источник, знакомый с содержанием иска.
Обвинения
- Установлено, что Момотов нарушал антикоррупционное законодательство, а также осуществлял на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей незаконную предпринимательскую деятельность.
- Председатель Совета судей сотрудничал с организаторами преступной группировки "Покровские" для получения собственной выгоды, сообщил ТАСС источник.
- По данным источника, за оказанные им услуги Момотов получили земельный участок площадью 1 036 кв. м, а также 2 нежилых здания.
- Момотов объединился с криминалом для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса.
- Председатель Совета судей через суд помог представителю краснодарского криминалитета Марченко А. В. легализовать 11 объектов недвижимости на территории Краснодара, а также Ростовской, Воронежской, Нижегородской областей.
- По данным источника, председатель Совета судей фактически является совладельцем сети отелей Marton, стоимостью порядка 9 млрд рублей.
- Момотов в 2007 году приобрел в долевую собственность здание площадью 763 кв. м в Краснодаре, где до настоящего времени действует отель "Мартон Пашковский".
- По данным источника, Момотов наживался за счет госказны, незаконно взыскав из бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору.
- Момотов и его компаньон Марченко не заплатили налоги с бизнеса на сумму более чем 500 млн рублей, которые превратились в источник дохода.