Требование также направлено на других соответчиков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России требует запретить председателю Совета судей Виктору Момотову выезд за рубеж в связи с поданным к нему иском об изъятии коррупционного имущества. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием иска, поданного в Останкинский суд столицы.

"В иске содержится требование временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации Момотову и другим соответчикам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в качестве обеспечительных мер Генпрокуратура также потребовала наложить арест на все недвижимое и движимое имущество, принадлежащее ответчикам и аффилированным с ними лицами, а также денежные средства и иные ценности, имеющиеся на счетах.

Генпрокуратура подала иск в Останкинский районный суд Москвы и требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на представителя краснодарского криминалитета Марченко. Как отметил источник, Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, сообщал источник.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым неограниченное влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов.