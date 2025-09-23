Правоохранительные органы контролируют соблюдение прав пассажиров, а также предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.

Как сообщали в Минобороны РФ, с полуночи до 07:00 мск 23 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Мax уточнил, что с вечера понедельника были уничтожены не менее 30 БПЛА, летевших на Москву. Обломки дронов повредили четыре машины в Реутове.