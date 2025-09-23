В попавшем в ДТП автобусе в Аланье было более 20 российских туристов

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье уточнило, что в автобусе, попавшем в аварию близ курорта Аланья, находилось более 20 российских туристов.

"По информации турецкой стороны, 23 сентября около 09:30 (совпадает с мск) в районе города Аланья [в провинции Анталья] произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов. Пострадавшие были размещены в местных больницах, им оказывается медицинская помощь. Некоторые из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Дипломаты "поддерживают постоянный контакт с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании", генконсульство "готово оказать пострадавшим россиянам все необходимое содействие".

Как ранее сообщило агентство IHA, принадлежащий частной компании туристический автобус врезался в двигавшийся в попутном направлении пассажирский микроавтобус. 15 человек пострадали, в том числе двое получили тяжелые травмы.