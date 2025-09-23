Ее стоимость составила 48,6 млн рублей

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Таможенники в Иркутске арестовали 226 единиц мототехники без документов на сумму 48,6 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"226 единиц мототехники без документов арестовали таможенники в Иркутске. Партию мототехники импортного производства на 48,6 млн рублей с признаками незаконного ввоза выявили иркутские таможенники", - говорится в сообщении.

Таможенники проверили крупный склад специализированного магазина в Иркутске. В результате было обнаружено 75 мотоциклов, 41 снегоуборочная машина, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и более 60 лодочных моторов. "Законность их ввоза владелец подтвердить не смог. В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании товаров на территории ЕАЭС. На часть техники не была нанесена необходимая маркировка "ЕАС", подтверждающая соблюдение необходимых технических регламентов и прохождение процедур оценки соответствия", - пояснили в ФТС.