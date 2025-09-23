При атаке БПЛА на Брянскую область пострадал человек

Мужчину доставили в больницу

БРЯНСК, 23 сентября. /ТАСС/. В результате атаки ВСУ FPV-дронами на поселок Суземка Брянской области ранен мужчина, он доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

В Telegram-канале сообщается, что в результате сброса взрывных устройств повреждения получили нежилое здание и пять легковых автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.