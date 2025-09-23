Мужчина отправил денежные средства международной террористической организации

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Мужчина переводил деньги из Белгородской области на счет международной террористической организации, преступная деятельность была завуалирована под сбор на гуманитарные нужды. Заведено уголовное дело, фигурант объявлен в международный розыск. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ по региону.

"В отношении гражданина России, который перевел денежные средства, следственным отделом УФСБ расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина из Белгородской области в 2020 году через социальную сеть под видом сбора на гуманитарные нужды в одной из развивающихся стран отправил денежные средства международной террористической организации.

В пресс-службе добавили, что органами безопасности в отношении организатора сбора также возбуждено уголовное дело.