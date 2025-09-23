Военный расстрелял из автомата мужчину в марте 2022 года

МАРИУПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима военного националистического полка Вооруженных сил Украины "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.

"На основании доказательств, собранных главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, вынесен приговор военнослужащему национальной гвардии Украины (запрещенный на территории РФ националистический полк "Азов") водителю-связисту Николаю Гуртовскому. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением) и п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе у дома 57 на улице Плановой мужчина расстрелял из автомата мирного жителя. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.