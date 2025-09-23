Дата рассмотрения иска пока не назначена

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы зарегистрировал антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей РФ, судье Верховного суда России Виктору Момотову. Это следует из информации Останкинского суда столицы.

Иск зарегистрирован 23 сентября и находится у судьи. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее источник, знакомый с содержанием иска, сообщил ТАСС, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым неограниченное влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов.