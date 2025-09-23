В Самарской области при пожаре в жилом доме погибли два человека

Еще один мужчина пострадал

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли, еще один пострадал при пожаре в многоквартирном доме в городе Сызрани Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 14:14 (13:14 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: город Сызрань, улица Новостроящаяся, 12. Прибывшими на место вызова подразделениями МЧС России в квартире на четвертом этаже были обнаружены двое погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарные спасли 15 человек, включая одного ребенка, проживающих в квартирах на пятом этаже.

Пожар ликвидировали в 16:38 (15:48 мск) на площади 60 кв. м.