Раненой оказывают медицинскую помощь

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала при детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе на севере Донецка в ДНР. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в Киевском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете получила ранения женщина 1996 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что пострадавшей оказывается медицинская помощь.

ВСУ дистанционно минируют прифронтовую зону, включая жилые кварталы населенных пунктов в ДНР, суббоеприпасами "колокольчик" и минами "лепесток", кроме того, после обстрелов остаются кассетные части боеприпасов. По последним данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, только на мине типа "лепесток" подорвались 188 мирных жителей, трое из них умерли от полученных травм.