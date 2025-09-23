Такой режим вводили для обеспечения безопасности населения в случаях появления беспилотных летательных аппаратов

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен, сообщается в приложении МЧС России.

"Внимание! На территории Республики Татарстан сняты режим беспилотная опасность, для международных аэропортов городов Казань и Нижнекамск - режим "Ковер", - говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА на территории Казани была объявлена около 8:00 мск. Около 7:00 мск аналогичных режим был объявлен для Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. Около 12:00 мск режим угрозы атаки БПЛА в Татарстане был отменен, при этом беспилотная опасность на территории республики сохранялась.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану сообщили, что режимы "Беспилотная опасность" или "Угроза атаки БПЛА" вводятся в Татарстане для обеспечения безопасности населения в случаях появления беспилотных летательных аппаратов. В случае выявления БПЛА, движущихся по направлению к республике, вводится режим "Беспилотная опасность". Если беспилотники обнаружены на территории Татарстана, то вводится режим "Угроза атаки БПЛА".