На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения двух транспортных средств в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 16:50 мск на Кронштадтском бульваре в районе дома номер 30 произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. К уточнили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, в результате столкновения машины скорой помощи и трактора пострадали медик и водитель скорой.

Ранее сообщалось, что трех человек осматривают медики.