По данным президента Турции, 500 человек, спешивших на помощь людям в анклаве, убили, 326 из них относились к организации

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поднятие вопроса о событиях в секторе Газа, но обратил внимание на то, что всемирная организация оказалась неспособна защитить там даже своих сотрудников.

"Израиль запретил въезд в Газу, но все равно не может скрыть геноцид. Я поддерживаю генерального секретаря ООН, который при каждой возможности привлекает внимание к продолжающемуся геноциду на палестинских территориях. Поздравляю его за мужество. Однако, к сожалению, ООН не смогла защитить даже своих сотрудников в Газе [из числа работников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)]. 500 человек, спешивших на помощь людям в Газе, были убиты, и 326 из них являлись сотрудниками ООН", - сказал турецкий лидер.