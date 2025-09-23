Их доставили в больницу

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло в городе Ставрополе. В больницу доставлены два школьника, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.

"Произошло попутное столкновение двух автобусов ПАЗ. Водитель одного из них не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с другим автобусом, следовавшим в попутном направлении. <…> В городскую больницу с травмами головы и ушибами доставлены 10-летний и 8-летний пассажиры (учащиеся школы)", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 16:10 мск на проспекте Кулакова. Во время ДТП в каждом из автобусов находились по 15 пассажиров. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности обоих водителей устанавливается.