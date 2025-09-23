В Новосибирске в зоопарке произошел пожар

Горят два здания

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории зоопарка на улице Тимирязева в Новосибирске, горят два здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Загорание произошло по адресу: Заельцовский район, улица Тимирязева, д. 71/1. Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Позднее в ГУ МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

"Открытое горение в зоопарке Новосибирска ликвидировано. Пожарные не допустили распространение огня на большую площадь. Огнем повреждено 2 вольера. По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы. Сотрудники МЧС России продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций", - сказали в ведомстве.

Ранее прокуратура сообщила, что пожар локализовали на 180 кв. м, пожарные спасли двух животных. Как отметили в региональной прокуратуре, на место инцидента выехала новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб. "Угрозы распространения [пожара] нет", - добавили в ведомстве, отметив, что организовано проведение проверки по факту ЧП.

К тушению были привлечены более 30 пожарных и 10 единиц техники.

